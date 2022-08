Après l'ouverture tardive de la campagne sucrière due aux négociations sur la nouvelle convention canne, c'est désormais un conflit interne à Téréos qui impacte les livraison de cannes à l'usine de Bois-Rouge . Les planteurs sont pris en otage de ce conflit auquel Téréos n'arrive pas à mettre fin par la négociation ou la médiation avec les syndicats internes à l'usine.

Depuis ce mardi 16 août, les salariés de la sucrerie sont en grève et aucune solution ne semble se dessiner. Alors pendant ce temps, nous planteurs, nous sommes pris en otage de ce conflit car la campagne sucrière est à l'arrêt.

Nous ne pouvons accepter cette situation et nous demandons que l’usine de Bois Rouge reçoive nos cannes, car avec déjà un mois de retard, nous risquons de ne pas terminer la campagne sucrière alors qu’actuellement la richesse est au rendez-vous. C’est à Téréos de régler ce problème de management et non aux planteurs de supporter le poids de la mauvaise gestion de ce différent en interne.

Le contrat de réception de nos cannes est ainsi rompu et nous serions en droit d’exiger des indemnités pour les pertes de recettes qui nous impactent directement. Que Téréos règle ses problèmes internes, nous n’avons ni à subir cette situation ni à interférer dans le management des ressources humaines de Téréos. Il ne nous appartient pas de rentrer dans ces questions qui ne concernent que le management de Téréos.

Que Téréos prenne ses responsabilité et met fin à ce conflit interne qui n’a pas à rejaillir sur les livraisons de cannes. Et si aucune avancée n’est trouvée, que Téréos demande la médiation des services de l’Etat pour régler au plus vite cette situation afin qu’aucun planteur ne soit pris en otage de ce conflit interne Nous demandons à Téréos et au CTICS de réceptionner et d’analyser nos cannes.

Jean Michel MOUTAMA

Président de la CGPER