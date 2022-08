L'expression des citoyen.ne.s exaspéré.es par la vie chère en 2018, puis la pandémie du covid-19, le dérèglement du fret, la guerre en Ukraine et les conséquences du change ment climatiques ont remis en cause les fondements de notre vie sur l'île. L'illustration d'un monde économique en crise nous est de nouveauofferte avec l'annonce de la disparition d'un jeune opérateur de la grande distribution. Avec recul, nous savions qu'en 2020 ce projet était déja mort-né.

La Réunion vit avec des habitudes et des pratiques économiques dépassées fondées sur les monopoles. Les solutions esquissées en 2018, contre les situations de monopoles et la " vie chère ", semblent aujourd’hui désuètes vu l’ampleur des bouleversements que notre société a éprouvé.

Pour la Voix citoyenne, le contrat social et écologique réunionnais encourage la nais sance d’entreprises nouvelles pour répondre aux problèmes de la vie chère sur une île. L’une des idées que nous formulons est une production alimentaire locale plus offen sive, qui s’appuie sur une agriculture respectueuse des sols et de l’eau, ainsi que la pêche. Dans toute société humaine, l’agriculture demeure pilier de l’économie primaire.

De plus, nous revendiquons le déploiement des nouveaux systèmes économiques coo pératifs vertueux qui bénéficient à notre territoire ainsi qu’aux hommes et femmes. Nous sommes en mesure de créer de nouvelles échelles de valeurs et du sens collectif. D’autres territoires, notamment les territoires ruraux qui subissent les effets de la mondia lisation et de la métropolisation, l’ont fait. Pourquoi pas nous ?

Enfin, ouvrons avec sang-froid le dossier des taxes et de l’octroi de mer. Nous sommes convaincus q’une analyse indépendante offrira des pistes pour protéger notre économie, soutenir les collectivités et diminuer le coût de la vie. Na poin pou batay! Na pou travay !

Nous ne sommes pas des inventeurs de solutions clé en main, mais nous voulons contri buer à la définition de modèles contemporains qui protègent La Réunion et les Réunion nais.es. Pour la Voix citoyenne, le nouveau contrat social réunionnais que nous souhai tons co-construire avec l’ensemble des citoyen.ne.s et des forces vives du territoire, est résolument coopératif.

A nous tous et toutes de faire de cette opportunité une chance et une ambition pour notre île et nos concitoyen.ne.s.

Giovanni PAYET pour Lavoix citoyenne - La Réunion