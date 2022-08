Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le conflit entre l'usinier et ses salariés n'est toujours pas réglé après plus de 10 jours de grève. La CGPER a pris de nombreux contacts avec les planteurs sur le terrain et constate que la trésorerie nécessaire aux planteurs pour continuer à entretenir leurs exploitations est gravement impactée. Plutôt que de mener des actions de communication mais sans effet réel sur le conflit, la CGPER préfère construire des solutions susceptibles d'apporter à chaque planteur une réponse dans cette situation de crise. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le conflit entre l'usinier et ses salariés n'est toujours pas réglé après plus de 10 jours de grève. La CGPER a pris de nombreux contacts avec les planteurs sur le terrain et constate que la trésorerie nécessaire aux planteurs pour continuer à entretenir leurs exploitations est gravement impactée. Plutôt que de mener des actions de communication mais sans effet réel sur le conflit, la CGPER préfère construire des solutions susceptibles d'apporter à chaque planteur une réponse dans cette situation de crise. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)