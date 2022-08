Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Dans le 1er degré le SNUIPP et le SNUTER FSU dénoncent la réduction du nombre des atsem, le recours aux contractuels alors que des reçus concours sont toujours sur une liste d'attente, une augmentation des effectifs dans certaines classes.Dans le second degré la FSU rappelle la place centrale des personnels techniques et administratifs. Ces personnels malheureusement exclus de plus en plus de la communauté éducative est en nombre insuffisant dans les lycées. Le SNUTER FSU demande un plan de stagiairisation des contractuels. (Photo : DR)

