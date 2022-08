Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

J'ai appris par voie de presse la possible disparition de l'enseigne locale Run Market. Si la fermeture des magasins du Chaudron, de Sainte-Marie, de la Cocoteraie et de Savannah était confirmée, les conséquences sociales et économiques seraient importantes. D'une part, ce sont 700 à 800 salariés qui perdront leur emploi et autant de familles qui verront leur pouvoir d'achat diminuer dans une période où la cherté de la vie est un problème pour les Réunionnaises et Réunionnais. D'autre part, je pense aux habitants du Chaudron où la grande surface était au coeur du quartier et permettait aux familles de faire leurs courses dans la proximité.

J'ai appris par voie de presse la possible disparition de l'enseigne locale Run Market. Si la fermeture des magasins du Chaudron, de Sainte-Marie, de la Cocoteraie et de Savannah était confirmée, les conséquences sociales et économiques seraient importantes. D'une part, ce sont 700 à 800 salariés qui perdront leur emploi et autant de familles qui verront leur pouvoir d'achat diminuer dans une période où la cherté de la vie est un problème pour les Réunionnaises et Réunionnais. D'autre part, je pense aux habitants du Chaudron où la grande surface était au coeur du quartier et permettait aux familles de faire leurs courses dans la proximité.