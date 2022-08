Le Mouvement Réunionnais Pour la Paix prépare la Journée internationale de la Paix, sous l'égide de l'ONU, le 21 septembre. Un mois avant, il dit sa préoccupation devant l'absence de perspective de Paix.

L’urgence d’une sortie de crise.

Jamais le monde n’a été aussi proche d’une 3e guerre mondiale. Les tensions se multiplient, dans tous les domaines. Les engagements universels collectifs ne sont plus la priorité. Citons : la faim, la pauvreté, l’émancipation des filles, le réchauffement climatique etc.

Si une guerre générale a lieu, cette fois-ci, elle mettra en mouvement des puissances nucléaires qui n’ont pas besoin de se déplacer pour détruire leur vis-à-vis. A eux deux, la Russie et les Etats-Unis possèdent 90% des capacités atomiques. Les 10% restants se partagent entre la Chine, l’Inde, la France, la Grande Bretagne, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord.

Aucune région géographique ne sera à l’abri des déflagrations ou des nuages toxiques et radioactifs.

La Réunion doit anticiper.

I

l y a un siècle, la première guerre mondiale 1914-1918 a mobilisé 10% de la population Réunionnaise qui en comptait 150 000; parmi ces contingents, 11% ont perdu la vie. Les survivants sont retournés au pays, porteurs du virus de la grippe espagnole. A La Réunion l’épidémie a provoqué une hécatombe qui se chiffre entre 10 000 et 20 000 morts, selon les estimations.

La 2è guerre mondiale a eu lieu entre 1939-1945. La Réunion a subi un blocus naval qui a plongé la population dans la privation, la famine et le dénuement. Nos aînés se rappellent de la grande misère et des tickets de rationnement.

Dans ces deux conflits, le théâtre des opérations se situaient en Europe, distantes de 10 000 km de chez nous. L’Ukraine se situe en Europe. L’Union Européenne s’est engagée dans la guerre qui a éclaté à la frontière de l’Ukraine avec la Russie. Elle se trouve aujourd’hui dans une impasse.

L’impasse occidentale.

En effet, le 19 août 2022, à un mois de la journée Internationale de la Paix, le Président Macron demande aux Français d’" accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs ". Nous aurions aimé qu’il expose les conditions d’une sortie de crise. Ce ne fut pas le cas. Sans perspective, nous sommes condamnés à naviguer à vue.

Nous avons en mémoire, le prix payé pour 20 années d’engagement en Afghanistan. Les Talibans sont à nouveau au pouvoir, depuis le 15 août 2021. Le sacrifice de nos 5 jeunes Réunionnais ne mérite-il pas qu’on puisse avoir des explications sur ce qui s’est passé pour que la plus forte coalition militaire du monde échoue à sauver " la liberté et nos valeurs "? Qu’avons nous à dire aux dix millions de filles et de femmes abandonnées sur place, et qui se retrouvent sans avenir et sans liberté?

La logique de guerre est-elle encore acceptable de nos jours ?

Besoin de Paix

Le Mouvement Réunionnais Pour la Paix demande au Président de la République d’éclaircir ses propos du 19 août 2022, en particulier, de préciser la limite du " prix à payer ". Est-ce à dire au prix d’une guerre nucléaire? Est-ce au prix du dernier Français ? Pour notre part, il faut d’urgence, un plan de Paix pour éviter une 3e guerre mondiale. Au plus tard le 21 septembre.

Pour le Mouvement Réunionnais Pour La Paix,

La Présidente

Julie PONTALBA

La secrétaire,

Nathalie ÉTHÈVE-MERLAC.