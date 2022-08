Notre organisation syndicale SUD (Solidaires Unitaires Démocratiques) Collectivités Territoriales de La Réunion tire la sonnette d'alarme sur la situation de l'emploi au Département de la Réunion et de ses conséquences néfastes pour le service public et les conditions de travail du personnel. Nous faisons part de notre inquiétude face à une situation dégradée où les postes vacants ne sont remplacés que partiellement depuis plusieurs années. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les remontées font état de situations inquiétantes où des services font appel à leurs collègues d’autres territoires pour pallier à leur manque d’effectif déjà chronique, et aujourd’hui aggravé par le nombre considérable d’arrêts maladie. Dans beaucoup de services de proximité, un agent sur deux en moyenne, (jusqu’à cinq sur six dans un service social de l’ouest), a dû, à un moment donné, s’arrêter pour raison de santé.

Nous constatons que la collectivité départementale ne fait rien pour inverser cette tendance. Elle compte sur l’augmentation du temps de travail en cours pour pallier au manque d’effectif dans les prochains mois. Un tel calcul nous parait inexact compte tenu du nombre de services opérationnels à assurer et de l’étendue du territoire à couvrir. Nous nous inquiétons pour la suppression des dizaines de postes supplémentaires que cela provoquera.

Paradoxalement, le manque d’effectif est comblé dans beaucoup de cas par des contractuels. Ce sont pour beaucoup des agents qualifiés comme les travailleurs sociaux ou des techniciens, mais dont la majorité des contrats n’excède pas un an. Plus de 20 % de l’effectif départemental est constitué de ces contractuels dont la plupart occupe des postes à caractère permanent. Peu de perspectives sont offertes à ces agents qui se sentent dévalorisés et soumis aux abus des services.

L’urgence est le recrutement et la régularisation des 1200 contractuels du Département de la Réunion, par l’organisation de concours pour les catégories B et A, la titularisation pour tous et la "CDisation" pour les anciens lorsque cela est possible. La collectivité recrute actuellement des directeurs adjoints à tous les niveaux, il s’agit de la preuve que le verrou de la dépense de fonctionnement peut être levé.

Conscient de la gravité de la situation au Département, des menaces qui pèsent sur la qualité du service public et sur la qualité de vie des agents du Département, notre organisation syndicale s’engage à formaliser avec le personnel les revendications pour défendre nos acquis et l’emploi.

Notre organisation s’engage à tout mettre en œuvre pour faire valoir les revendications des agents du Département que la collectivité départementale refuse d’entendre depuis plusieurs mois.

Moïse Mazeau

Syndicat SUD collectivités territoriales de La Réunion