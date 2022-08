Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

D'ores et déjà, ce qui est certain c'est qu'il y aura une baisse des prix structurels grâce à un baril de pétrole moins cher et du fret en baisse ; à cela doivent s'ajouter les ristournes de 20 centimes de Total et des 30 centimes du gouvernement. Soit une baisse, que j'estime à minima, de 50 centimes.

