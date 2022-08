Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Jusqu'à présent nous connaissions Héli-Cari, Héli-Resto, Héli-Golf, Héli 4x4, Heli-Wedding, Héli-Sunset, Héli-Rando, Héli-luxe et voici le dernier né : Heli-Yoga ..... HELI-YOGA ? Vous voulez dire qu'il est possible d'associer le yoga, dont le but est la libération, visant par la méditation, l'ascèse et les exercices corporels, à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels en vue de la quête d'une harmonie, d'une unité de corps et d'esprit.... avec des hélicoptères qui brûlent 200 litres de kérosène à l'heure et déversent leurs particules fines d'oxydes d'azote et de soufre partout où ils passent ? (Photo : Extinction Rebellion)

Jusqu'à présent nous connaissions Héli-Cari, Héli-Resto, Héli-Golf, Héli 4x4, Heli-Wedding, Héli-Sunset, Héli-Rando, Héli-luxe et voici le dernier né : Heli-Yoga ..... HELI-YOGA ? Vous voulez dire qu'il est possible d'associer le yoga, dont le but est la libération, visant par la méditation, l'ascèse et les exercices corporels, à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels en vue de la quête d'une harmonie, d'une unité de corps et d'esprit.... avec des hélicoptères qui brûlent 200 litres de kérosène à l'heure et déversent leurs particules fines d'oxydes d'azote et de soufre partout où ils passent ? (Photo : Extinction Rebellion)