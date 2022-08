Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Par la voie de la presse écrite, j'apprends que TotalEnergies n'appliquera pas au 1er septembre prochain sa remise de 20 centimes à la Réunion. La décision aurait été prise suite à une rencontre entre le ministre délégué aux Outre-Mer jean François CARENCO et le PDG DE TotalEnergies et annoncé aux exploitants des stations-services et à l'OPMR vendredi passé par la préfecture.

