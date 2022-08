Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Georges-Marie, voilà 1 an que tu es parti aux pays des étoiles. Ta présence nous manque à nous ta famille, tes ami(e)s sincères. Tu as été de tous les combats, honnête, loyal, intègre et sans hypocrisie et aussi sans rancune, sans haine et ou l'intérêt personnel, pour quoi que ce soit, n'était pas dans ton vocabulaire, au point même d'apporter ton savoir à toutes et à tous, même à tes ennemis !

Georges-Marie, voilà 1 an que tu es parti aux pays des étoiles. Ta présence nous manque à nous ta famille, tes ami(e)s sincères. Tu as été de tous les combats, honnête, loyal, intègre et sans hypocrisie et aussi sans rancune, sans haine et ou l'intérêt personnel, pour quoi que ce soit, n'était pas dans ton vocabulaire, au point même d'apporter ton savoir à toutes et à tous, même à tes ennemis !