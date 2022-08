En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), et à ce titre représentant des 24 communes et 5 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de l'île, j'ai été alerté par les acteurs de l'Eau de La Réunion sur les augmentations significatives des tarifs EDF qu'ils subissent et des conséquences sur leur équilibre économique.

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des outre-mer,

Monsieur le Ministre Délégué chargé des Outre-mer,

En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), et à ce titre représentant des 24 communes et 5 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de l'île, j'ai été alerté par les acteurs de l'Eau de La Réunion sur les augmentations significatives des tarifs EDF qu’ils subissent et des conséquences sur leur équilibre économique.

RUNEO, CISE-REUNION/SUDEAU, SAPHIR, La CRÉOLE et SPL Sources et Eaux ont, à ce titre, collégialement saisi le Préfet de La Réunion par l'intermédiaire d'un courrier en date du 25 août. Ils y font part d'une augmentation de leurs charges d’électricité "de près de 20% en février, ce qui se traduit, en fonction de chaque entité, par des surcoûts portant sur plusieurs millions d’euros" étant donné que ce poste de dépense représente, après la masse salariale, le deuxième poste de charge de ces structures.

Dans leur courrier, les acteurs de l'Eau à La Réunion font par ailleurs valoir le fait que "la volonté du législateur de limiter à 4% la hausse des tarifs d’énergie pour les particuliers et les entreprises n’est pas respectée à La Réunion car certains leviers nationaux proposés par l’État ne sont pas actionnables sur notre territoire". Et de citer, par exemple, le "dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), qui n’est pas applicable à La Réunion", au même titre que " l’abattement du TURPE pour les gros consommateurs d’électricité pour lequel la configuration du réseau de transport d’énergie électrique local ne semble pas permettre d’y accéder". Ce constat, objectif, et ces inquiétudes, légitimes, je les partage totalement. C'est pourquoi, par la présente, je formule solennellement la demande que l'ensemble des acteurs de l'Eau à La Réunion bénéficient, au même titre que les particuliers, d'un tarif réglementé de l'énergie.

Une telle mesure doit permettre d'assurer l'équilibre économique à court terme de ces structures essentielles, de garantir la continuité de service public en matière d';accès à l'eau potable et de minimiser l'impact de l'inflation des tarifs de l'énergie sur la facture d'eau des administrés. Comptant sur votre sens de l'engagement et espérant sincèrement que vous accorderez à cette demande toute l'attention qu'elle mérite, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Monsieur le Ministre Délégué chargé des Outre-mer, l'expression de ma plus haute considération.