A 2 mois et 2 semaines de la Coupe du Monde au Qatar, beaucoup se pose la question si il faut boycotter ou pas cet évènement sportif interplanétaire. Au pays de la monarchie absolue ,qui bafoue les droits humains ,c'est une hérésie d'organiser cette coupe du monde de football .Que dire de ces 6550 ouvriers décédés pour la construction des infrastructures et des 50 000 familles endeuillées ou meurtries .

Corruption de la FIFA ou pas ? Nou konétra pa. Face aux 225 Milliards de Dollars de PIB ,le football i fé pa le poi. Face aux 200 Milliards d’investissements réalisés par Le Qatar pour la Coupe Jules Rimet ,nou oubli po nout plézir la charia èk la peine de mort des homosexuels dans la péninsule Arabique.

Au nom de l’ivresse footballistique, on va oublier le désastre écologique de cette gabegie . Comment les 3,7 Milliards de fan peuvent danser et chanter autour de cette manifestation dont le pays finance l’Etat islamique. Mi pé pa soutenir cette coupe du monde qui sera une danse macabre dan mon tète. Je suis un aficionado qui adore la Panenka de Zidane, qui frisonne sur la Papinade de Papin, qui jubile sur les coup franc de Juninho ,qui est en extase sur une Madjer.

Oui ,je suis bluffé sur le coup du scorpion d’Higuita ou pleuré sur la main de Dieu de Maradona.

Ki sa la pa vi les dribbles de Garrincha ou le râteau de Robinho, ki sa la pa fé si térin la terre des ailes de pigeon ou la bicyclette de Da Silva. Mi la pa oublié l’Arconada de Platini ou le coup de boule de Zizou. Nou tout la vi une Remontada ou un coup de sombrero à Santiago Bernabeu .

Le football lé la po fé révé et unir les nations, mais mi kroi pa ke mon kèr va bat au Doha Port Stadium en Novembre. Mi kroi pa ke mi sa gagne frisson au Khalifa international Stadium quand mi pense à ce pays esclavagiste et misogyne .Mi donne un carton rouge au Qatar et mi tacle tout domoune i sa ansanse cette coupe du monde. Dommage mi pé pa fé le coup du foulard ou in Espaldinha à la Ronaldinho dans 75 jours au pays de la flagellation.

Oui il faut boycotter cette coupe du monde au nom des droits de l’Homme et de la liberté.

Même si nou poura pa voir tous les match avec la sobriété énergétique que va nous imposer notre gouvernement ,mi sa demande Pogba si li pé done a moin le numéro son marabout po fé kapot la coupe du monde. Sinon mi di le Père Sylvio de Trois-Bassins bouleverse le morale des footballeurs avec son Sinsakreman.

Cette 22ème Coupe du Monde sera la coupe de la honte au pays champion mondial des émissions de CO2 par habitant. Tou sa po di ke le pouvoir larzan lé pli fort que la raison. Mi pé pa danse Maloya le 18 décembre lors de la finale car mon zancèt i pardonera pa moin .Mi aime football, mi aime l’équipe de France mais pé pa plane comme un papangue si cette Coupe du Monde au Qatar.

Richard Riani de Tanambo