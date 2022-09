Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Cela fait maintenant plusieurs mois qu'un navire mauricien est échoué sur les côtes de Saint-Philippe. Ce dossier est en souffrance et personne n'est capable à ce stade de faire bouger les choses. La préfecture fait l'autruche et en attendant, la plus jeune plage de la Réunion et du monde est souillé par cette verrue. Cette belle plage qui passait sur nos écrans pour montrer les cascades éphémères, oui cette belle plage d'olivines exceptionnelle au niveau mondial. Ce bateau échoué est sur la côte réunionnaise depuis trop longtemps !

