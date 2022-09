La création des postes de médecins généralistes (voir question 4925 de l'Assemblée Nationale - rubrique morts et décès). Plus de médecins de garde, plus de médecins qui se déplacent pour délivrer le certificat de décès.

Pour remettre en place les médecins de garde en jours fériés et week-end !

On ne veut plus entendre la souffrance et l'impuissance des gens face à un décès d’un proche. Si on a le malheur de décéder un week-end ou un jour férié, les familles sont en souffrance et ne peuvent entamer leur démarche pour la veillée faute de médecin qui ne veulent pas se déplacer. Doit-on vous rappeler qu'en 2017, Mme Séverine GIPSON au Sénat de 2017 avait déjà attiré l’attention de Mme La Ministre des Solidarités et de la Santé sur les difficultés à délivrer le certificat de décès en zone rurale cf : question 4925 – rubrique mort et décès de l'Assemblée Nationale. Que l'article 70 de la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 a mis en place un financement de la Sécurité Sociale permettant aux médecins de délivrer le certificat de décès et de se faire rémunérer de ce certificat par l'Assurance maladie ; on ne devrait pas subir cette mauvaise gestion aujourd’hui. Vous avez promis à la suite de ce débat la création de postes d’assistants médicaux mais également la création de 400 postes de médecins généralistes pour renforcer la capacité de ces médecins à pouvoir répondre aux demandes des familles d'établissement d'un certificat dans le contexte douloureux du décès d'un proche. La mort est la finalité de la vie et elle mérite d'être traitée autrement.... Le respect de l'humain va jusqu'à ce qu'on soit enterré. Fatigués du laxisme des décideurs face à cette détresse, nous refusons d’être pris en otage. Aussi, nous exigeons une prise de décisions rapides et la mise en place des moyens pour solutionner ce dysfonctionnement. Signez pour faire bouger cela !



Pétition soutenue par un Super contributeur

https://www.mesopinions.com/petition/sante/certificat-deces-remettre-place-medecins-garde/186471

Daniel Faivre

Lire aussi - Certificats de décès : quand les médecins manquent à l'appel