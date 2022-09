Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Quel fut ma surprise après lecture de ma taxe foncière. Le montant me semble exorbitant ! Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de vos confrères n'ont pas osés l'augmentée. Surtout dans cette période plus que cruciale ou l'inflation galopante risque de laisser beaucoup de nos concitoyens dans une grande pauvreté. Je parle de l'ensemble des petits propriétaires qui ont les plus grandes difficultés à joindre les deux bouts. Après leurs retraites attaquées vous le premier magistrat continuer le massacre, c'est de l'inconscience pure, croyez-moi vos administrés vous le reproche et ne l'oublierons pas. Oui le passage de 45.22% en 2021 a 47.48% en 2022 ne passe pas meme si vous osez vous glorifier que d'une augmentation que de 2,26%.

Quel fut ma surprise après lecture de ma taxe foncière. Le montant me semble exorbitant ! Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de vos confrères n'ont pas osés l'augmentée. Surtout dans cette période plus que cruciale ou l'inflation galopante risque de laisser beaucoup de nos concitoyens dans une grande pauvreté. Je parle de l'ensemble des petits propriétaires qui ont les plus grandes difficultés à joindre les deux bouts. Après leurs retraites attaquées vous le premier magistrat continuer le massacre, c'est de l'inconscience pure, croyez-moi vos administrés vous le reproche et ne l'oublierons pas. Oui le passage de 45.22% en 2021 a 47.48% en 2022 ne passe pas meme si vous osez vous glorifier que d'une augmentation que de 2,26%.