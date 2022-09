D'après le sondage de l'Adapei Réunion, 1 enfant sur 5 porteurs de handicap de serait pas scolarisé. Le droit à l'instruction est un des droits fondamentaux de la convention internationale des droits de l'enfant. Le dernier rapport de la défenseure des droits indique l'insuffisance de

l'accompagnement des élèves porteurs de handicap malgré les progrès. (Photo d'illustration : www.ipreunion.com)

A La Réunion la colère gronde, les réclamations des familles ne cessent d’augmenter et notamment sur la page "me too handicap 974". Nous invitons les parents à venir libérer la parole au bocage samedi 10 septembre 14h lors de la journée "vivre sa différence" Nous avons déjà pris les rendez-vous avec la MDPH et le rectorat pour nos familles.

Jean Marc Maillot

Référent de la page Me too handicap 974