Ce mardi 28 mars 2017 les élèves de la seconde 7 du lycée des Avirons ont donné une représentation de leur travail avec le chanteur Jim Fortuné sur l'oeuvre du poète Auguste Lacaussade. Ce projet a été mené en partenariat avec la médiathèque des Avirons.

Ce mardi 28 mars 2017 les élèves de la seconde 7 du lycée des Avirons ont donné une représentation de leur travail avec le chanteur Jim Fortuné sur l'oeuvre du poète Auguste Lacaussade. Ce projet a été mené en partenariat avec la médiathèque des Avirons.

Les jeunes ont beaucoup gravaillé sur leur projet depuis décembre 2016 avvec le soutien de l’artiste Jim Fortuné pour la mise en chanson des textes d’Auguste Lacaussade, poète réunionnais (1815-1897).

La soirée de mardi s’est déroulée en trois temps. En introduction, c’est la jeune Annaelle qui a interprété en solo le " Cœur des gens ". Pour la première partie les " amis de Lacaussade " ont déclamé des poésies de l’auteur vedette de la soirée. D’autres ont lu d'autres poésies. Les spectateurs ont pu aussi apprécier un poème péruvien de José Maria Argudas dans sa langue d’origine et interprété par Ana Tacuri péruvienne séjournant à La Réunion.

En deuxième partie ce sont les élèves qui sont montés sur scène pour chanter les œuvres, accompagnés par Jim Fortuné. "Pas impressionnée pour sa première devant un nombreux public, la classe de seconde 7 dans son ensemble nous a montré tout son talent. Les parents d’élèves et autres spectateurs ont eu la chance de découvrir des voix remarquables lors de cette soirée hautement culturelle" commente un spectateur.

"Ce spectacle est l’aboutissement d’un travail qui a duré plusieurs semaines. Les jeunes se sont investis sans compter. Il est à noter qu’ils sont même venus répéter à la médiathèque pendant leurs vacances. Le résultat fut au rendez-vous et la représentation réussie. Le maire de la commune en personne, le proviseur du lycée et le représentant du recteur en la personne du directeur de la DAC OI ont fait honneur aux jeunes talents en assistant à leur belle interprétation musicale" soulignent les organisateurs.

"Il faut aussi souligner la précieuse collaboration des agents de la médiathèque et du service culturel qui ont apporté une aide précieuse dans la recherche, les fonds documentaires, la logistique et la mise en lumière et technique de la soirée" teminent-ils.