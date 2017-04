Le court-métrage est à l'honneur du côté de la Cité des Arts ce mardi 18 avril 2017. Les 10 cinéastes du "Talents La Kour 2017", en résidence depuis un mois au sein du complexe artistique, présenteront leur travail au public, lors de la soirée Cinékour, à partir de 19 heures. Les réalisateurs Yassine Qnia et Emma Benestan seront présents lors de cette soirée, animée par Lino et Manuue du Lino Comedy.

Au programme ce soir :

F430, de Yassine Qnia (2015, Production Les Films du Worso - Sélection aux Césars 2017)

Synopsis : Ladhi a de l’argent et veut que ça se sache. Pour ça, il loue une Ferrari et roule dans les rues de son quartier. Il roule, il roule et roule encore pour qu’on le voit.

GOÛT BACON, de Emma Benestan (2016, Court-métrage CINÉTALENTS - Association 1000 Visages - Grand Prix Festival P’tit Clap - Prix France 3 du Festival de Contis / Mention Spéciale Jury Médias au Festival de Clermont-Ferrand 2017)

Synopsis : À la suite d’une rumeur lancée à cause de la diffusion d’un snapchat au contenu ambigu, deux amis, Bilal et Adil se mettent en quête de filles pour sauver leur réputation. Mais le chemin est loin d’être celui qu’ils avaient imaginé.

BELLE GUEULE, de Emma Benestan (2015, 10:15 Production - Prix d’Interprétation féminine - Prix du Public du Festival Jean Carmet)

Synopsis : C’est l’été, le sud. Tous les jours, Sarah, 16 ans, vend des beignets avec son père sur les plages. Un soir, elle fait la rencontre de Baptiste...

MAMAN(S), de Maïmouna Doucouré (2015. Bien ou Bien Productions, plus de 30 prix dont celui du meilleur court-métrage au festival Sundance - Meilleur court-métrage pour les Césars 2017)

Synopsis : Aida, 8 ans, habite un appartement d’une cité parisienne. Elle est la dernière d’une fa- mille de trois enfants. Le jour où son père rentre de son voyage au Sénégal, leur pays d’origine, le quotidien d’Aida et de toute la famille est complè- tement bouleversé. Le père n’est pas revenu seul...

Tchatche avec Yassine Qnia from Gindou Cinéma on Vimeo.

Fim bonus, hors compétition :

ALLÉE-COCOS, de Elsa Dahmani (2016, Production Aquarium - Prix du Jury Jeune au Festival de Contis. Lauréat aux Talents en Court 2015)

Synopsis : Léa, 13 ans, vient de débarquer à La Réunion. Renfermée sur elle même, elle peine à s’adapter mais se prend de passion pour l’histoire de la Granmer Kal. On dit qu’elle hante l’allée de cocotiers abandonnée près du collège...

Toutes les informations sur les réalisateurs, leurs oeuvres et les tarifs de la soirée sont disponibles sur le www.citedesarts.re/Cinekour.