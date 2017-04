Les bibliothèques et médiathèque de la Cinor, ainsi que les bibliothèques de la ville de Saint-Denis, s'associent pour fêter la Journée mondiale du Livre et du Droit d'auteur. Célébrée habituellement le 23 avril, jour du 1er Tour des Présidentielles, elle marquera de son empreinte ces différents lieux à compter de ce mercredi 19 avril et jusqu'au samedi 22 avril 2017. Les auteurs Solen Coeffic et Sully Andoche seront les têtes d'affiche de l'édition 2017.

Les bibliothèques et médiathèque de la Cinor, ainsi que les bibliothèques de la ville de Saint-Denis, s'associent pour fêter la Journée mondiale du Livre et du Droit d'auteur. Célébrée habituellement le 23 avril, jour du 1er Tour des Présidentielles, elle marquera de son empreinte ces différents lieux à compter de ce mercredi 19 avril et jusqu'au samedi 22 avril 2017. Les auteurs Solen Coeffic et Sully Andoche seront les têtes d'affiche de l'édition 2017.

Depuis 2012, les bibliothèques (Alain-Peters et Alain-Lorraine) et médiathèques (Aimé-Césaire) de la Cinor célèbrent la Journée mondiale du Livre et du Droit d'auteur. Du 19 au 22 avril 2017, elles proposeront un programme d'animations riche et accueilleront le public toute la journée et en nocturne.

"L'accès à la culture et au livre constitue une des préoccupations de la Cinor", explique Brigitte Adame, Vice-Présidente de la Cinor, déléguée à la lecture publique. "En ce sens, depuis le 1er mars 2017, notre collectivité rend accessible ses médiathèques et bibliothèques à tous gratuitement. C'est une des réponses concrètes de la Cinor dans la lutte contre l'illétrisme sur le territoire du Nord" ajoute-t-elle.

Le moment phare de l'édition 2017 sera le samedi 22 avril. Cette journée sera ponctuée de nombreuses actions à destination de tous les publics : rencontres, conférences, ateliers, spectacles et concerts (voire le programme ci-après). Il s'agira de moments privilégiés avec ceux qui créent, et ceux qui font vivre le livre par leur travail de création artistique, par le trait de leurs crayons ou de leur souris et la magie de leurs mains.