Trois des anciens de Téléphone, le groupe de rock français mythique des années 80 se produiront en concert le vendredi 6 octobre 2017 au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis. Jean-Louis Aubert, Louis, Bertignac, Richard Kolinka - les trois ex de Téléphone -), et Aleksander Angelov qui vient de les rejoindre, ont choisi de s'appeler les Insus et de titrer leur tournée "Dernier appel", tout un symbole. Le concert est organisé par Art FM Prod en partenariat avec RTL Réunion. L'occasion d'entendre en live les titres emblématiques tels que LaBombe Humaine, Un Autre Monde, Ça c'est vraiment toi. Souvenir, souvenir

C'est à l'issue de plus de six mois de tournée à guichets fermés, que les Insus ont décidé de reprendre les routes de France pour une série de concerts intitulée "Dernier appel". La tournée passera donc par La Réunion le vendredi 6 octobre et se conclura par deux spectacles les les 15 et 16 septembre Stade de France

Les billets sont en vente dès ce mercredi 3 mai sur le site monticket.re et dans les points vente habituels - Info line 0892 707 974

