La troupe de théâtre amateur "Un pas vers les Étoiles" revient sur scène et invite cette année son public dans un univers fantastique. Avec son spectacle musical "De l'autre côté du miroir", la troupe relève à nouveau le défi de proposer une création inédite, mélangeant le théâtre, le chant et la danse. Plus de 40 artistes monteront cette année en Mai sur les planches de l'auditorium de Stella Matutina et du Théâtre Canter pour deux représentations inédites.

Pour sa cinquième année, la troupe relève un nouveau challenge : faire vivre le roman de son metteur en scène et présidente, Sabrina Amany. Publié en 2013, "Double et illusion" va cette année prendre vie au théâtre, grâce à plus de 40 acteurs, chanteurs et danseurs qui se produiront sur scène.

L’histoire raconte la vie de Rose, de son enfance à l’âge adulte, en passant par son adolescence. Son quotidien se voit bouleversé quand elle reçoit un mystérieux miroir. Elle se retrouve alors projetée dans un univers parallèle, où tout est différent, et pourtant si semblable… Avec ses sons et tenues des années 80 et 90, ses jeux de lumières et son rythme effréné, la pièce embarque les spectateurs dans une course contre la montre dont la

morale fera écho auprès de chacun d’entre nous.



La troupe de théâtre amateur "Un pas vers les Etoiles" a vu le jour en 2012. Après avoir commencé avec un groupe de 8 personnes, la troupe s’est agrandie d’années en années, notamment avec l’ouverture du cours aux ados et l’ajout d’un cours enfants. Un pas vers les Étoiles compte aujourd’hui plus de 30 comédiens amateurs, qui seront réunis sur scène et accompagnés cette année par les danseurs du groupe Noshame de l’école de danse Koregrafic, et par les Compères Créoles ; un groupe folklorique réunionnais qui rythmera les deux heures de spectacle aux sons de l’Île natale de l’héroïne de la pièce.

Infos pratiques

Spectacle écrit et mis en scène par Sabrina Amany - Durée : 2h15

Dates et lieux des représentations :

Samedi 20 mai à 20h00 à l’Auditorium de Stella Matutina (Saint-Leu)

Samedi 27 mai à 19h00 au Théâtre Canter (Saint-Denis)



Infos et réservation sur monticket.re