C'est un grand moment de musique qui se prépare pour ce vendredi 26 mai 2017 au Port. Le Kabardock où Christine Salem est actuellement en résidence a donné une carte blanche à cette prêtresse du maloya à la voix forte et envoutante. Au menu du spectacle le répertoire inédit de Christine Salem et de ses invités

Christine Salem a en effet convié plusieurs artistes d’ici et d’ailleurs pour sa carte blanche… Le tout débouchue sur "la promesse d’un voyage musical inédit entre le blues de Salem et les rimes franches et intimes de Karimouche, des rencontres vocales où le timbre de Christine épousera le Choeur des Lignes de Christophe Sam, des moments hors du temps pour que musique classique et maloya se rencontrent…" souligne le Kabardock.

A noter que les enfants de la Zup du Port auront eux aussi leur place sur scène, "point s’orgue du travail engagé au cours d’ateliers de chant et de percussions menés par Christine Salem dans les quartiers du Port depuis plusieurs semaines" termine le Kabardock.

A ne rater sous aucun pretexte.

• Kabardock, vendredi 26 mai 2017 à partir de 21 heures - Tarifs : 10 euros et 15 euros

