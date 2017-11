Organisée par la CAF (caisse d'allocations familiales) et ses partenaires, la première édition de la semaine de la petite enfance se place sous le thème "art, culture et petite enfance". Depuis le 18 novembre et jusqu'au 25 novembre 2017, plusieurs établissements de l'île se mobilisent pour réaliser des actions d'éveil et de sensibilisation à la vie culturelle et artistique



Dans le cadre de cette semaine, des actions innovantes, de valorisation et de formation aux métiers de la Petite Enfance sont menées dans les structures d’accueil des plus jeunes enfants. Au total, 106 structures d'accueil seront mobilisées, 55 projets proposés pour 2000 enfants concernés. Concernant les formations, elles toucheront 100 demandeurs d'emploi, 800 étudiants et 15 organismes professionnels.

Forte d’un partenariat avec la médiathèque de Sainte Suzanne, la structure organise des sessions de lectures animées par un marionnettiste professionnel et des livres tactiles ont été proposé aux petits afin d’expérimenter la lecture avec tous leurs sens.

Le plus ? Une continuité éducative assurée par les parents de retour à la maison.

Pour la directrice Mme Lelong, la participation à la Première Semaine de la Petite Enfance est " une évidence, une manière de laisser la parole à l’enfant et à son expression… Les enfants ont plaisir à découvrir un autre univers ".

A savoir que l’établissement figure dans le premier réseau de micro-crèches à La Réunion : " Crèche and go ". Ce projet est destiné à favoriser la qualité d’accueil des enfants en crèches et simplifier les démarches administratives pour les familles.

Agir pour le développement de la petite Enfance

C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les métiers de la petite enfance en dispensant des formations sur le thème " Musique, chant et comptine " et en organisant des séminaires et conférences sur le thème " Art, culture et petite enfance ".

Ce samedi 25 novembre 2017 au Moka de Montgaillard, une journée d’échanges et de rencontres sur les actions réalisées clôturera cette semaine. Elle rassemblera des professionnels de la Petite Enfance, les représentants des communes associées au projet, les partenaires institutionnels ainsi que les artistes et acteurs du secteur culturel.

A venir :

- " Conférence sur le thème " La musique au sein de l’éveil culturel et artistique " ce vendredi 24 novembre 2017 à l’IRTS de Saint-Benoit et l’IES de Saint-Pierre.

- " Séminaire sur le thème " Art, culture et petite enfance ", ce samedi 25 novembre 2017 au Moca Montgaillard à Saint-Denis.