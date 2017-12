Le conseil municipal du Port du mardi 5 décembre 2017 honorait et nommait deux citoyens d'honneur. Le poète Patrice Treuthard et une figure historique de l'enseignement portois Arlette Lebon. Nous publions ci-après le communiqué envoyé par les services de la mairie.



Patrice Treuthardt est un poète français né à Saint-Pierre. Après des études en métropole, de retour dans son île natale, il écrit son premier recueil de poésie, un long poème entièrement en kréol : Kozman maloya (1977). Patrice Treuthardt est animateur de Kabar-poèm, concept qu’il a mis en place pour la diffusion de la parole poétique réunionnaise.

Il est aussi un militant de la vie associative, animateur et intervenant par le Conte et la Poésie dans les établissements scolaires, bibliothèques, lieux culturels et dans des kabars et cafés littéraires. Il est l’un des membres fondateurs et actifs du groupe Ziskakan (1979) qui met en musique ses textes.

Le poète, participe régulièrement à des réunions littéraires internationales comme le Salon du livre du Mans ou le Centre International de Poésie de Marseille. Arlette Lebon est un zarboutan de la Ville du Port, née le 20 juin 1930 à la Butte Citronnelle. Elle est issue d’une vieille famille de travailleurs sur le chemin de fer, famille qui a vu naître la Ville du Port : les Dérimer. Elle a vécu les événements du 28 novembre 1942 et son témoignage est encore intact.

Elle consacre sa vie à faire grandir les petits portois et à leur enseigner pendant 30 ans dont 3 ans à la direction de l’école des filles devenue depuis l’école Raymond Mondon. A la retraite, elle continue son action du don de soi au travers de son bénévolat au secours catholique.

La commune compte aujourd’hui 13 citoyens d’honneur :



- Ingrid Betancourt, nommée citoyenne d’honneur, le 22 décembre 2005, au titre de son combat mené en faveur du peuple colombien au péril de sa vie et de celle de ses proches.

- Neuf personnalités faites " citoyens d’honneur ", le 26 octobre 2006, pour leur rôle et leurs actions au service de la commune, notamment par leur engagement au service des Portois et des Réunionnais dans leur lutte politique, syndicale et/ou associative : Marthe Le Toullec, Laurence Damour, Marie-Ange Pongerard, Evenor Boucher, Serge Bourhis, Roger Mofy, Théophane Lauret, Fabien Lanave et Antoine Erima.



- Ahmed Kathrada, l’un des compagnons d’armes de Nelson Mandela dans la lutte contre l’apartheid, nommé le 5 août 2014.