Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Saint-Pierre accueille ce vendredi 8 et samedi 9 décembre un événement d'un nouveau genre. Les youtubeurs et blogueurs réunionnais ont rendez-vous à la salle Kerveguen pour rencontrer et faire partager leurs passions. (photo Facebook - Salon des Youtubeurs)

Saint-Pierre accueille ce vendredi 8 et samedi 9 décembre un événement d'un nouveau genre. Les youtubeurs et blogueurs réunionnais ont rendez-vous à la salle Kerveguen pour rencontrer et faire partager leurs passions. (photo Facebook - Salon des Youtubeurs)