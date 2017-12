Le Réunionnais Sébastien Fontaine, Lightning de son nom d'artiste, sort le 13 décembre 2017 un nouvel album entièrement instrumental "Guitar Mélody". Cet opus contient 11 titres. Présentation du Saint-Joséphois en vidéo.

"Après sa collaboration avec l’artiste japonaise Ne-chansan -une première dans l’univers du Japan-Rock-, le guitariste, chanteur et compositeur, sortira un nouvel album", annonce son manager dans un communiqué de presse. Le 13, l’artiste publiera également son nouveau single "Love with the demon". Auteur d’un premier album "Break the cage", il signait en 2015 avec un label japonais.

Une première pour un chanteur péi. Il débutait sa carrière de musicien pour plusieurs groupes locaux. Puis le saint-joséphois voyage aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Europe. Durant ces aventures, il participait à plusieurs projets musicaux.

De Saint-Joseph au Japon : Lightning exporte son rock

Si vous ne le connaissez pas, retrouvez-le dans cette interview publié sur sa chaîne You Tube. Regardez, écoutez.





Voici également l’un des titres de son nouvel album. Une version évidemment instrumentale comme le concept de cet opus.









ts/www.ipreunion.com