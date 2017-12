Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 3 heures

L'artiste, photographe, historien, leader syndicaliste sud-africain Omar Badsha animera la conférence "La lutte contre l'apartheid" le mardi 12 décembre 2017 au Théâtre Vladimir-Canter à l'université de Saint-Denis. Cette personnalité politique et culturelle expose dans le monde entier et remportait de nombreux prix, dont le Sir Basil Schonland Award en 1965 ou le Images of Africa First Prize en 1993. Il s'agit d'un des plus grands reporters d'images du pays. Nous publions ci-après le communiqué de l'université.

