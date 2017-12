Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Il est de loin le Réunionnais qui a le plus marqué le monde de l'art. Dénicheur de talents, ce marchand d'art dionysien a révélé Gauguin, Cézanne ou Matisse, mais aussi et surtout Picasso entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. Aujourd'hui, Bertrand Leveneur et Fabienne Jonca lui consacrent un livre : "Ambroise Vollard, un don singulier" où l'on découvre le Vollard réunionnais.

