C'est la fin des participations à notre concours photo ! Imaz Press tient à remercier les très nombreuses personnes qui ont joué le jeu et nous ont proposé un cliché reflétant un Noël typiquement réunionnais. Pour les résultats, rendez-vous ce lundi 25 décembre pour le jour du réveillon !

Du vendredi 14 au dimanche 24 décembre 2017, Imaz Press vous proposait de nous envoyer vos meilleures images d'un Noël Réunionnais ! Letchis, flamboyants, plages, bonbons piments… Bref, tout ce qui vous ait passé par la tête et qui vous a semblé refléter au mieux le Noël péi !

Ce dimanche 24 décembre, la rédaction choisit les meilleures photos d'un Noël Réunionnais. Le 25 décembre, les six images gagnantes seront récompensées par l'ensemble de la rédaction, dans une vidéo que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook. La plus belle photo se verra récompenser d'un iPhone 7 32Go, la deuxième d'une imprimante photo WiFi Canon Selphy, la troisième d'un appareil photo Fujifilm Instax Mini 9, et trois photos d'honneur se verront offrir un kit d'accessoires pour voiture WaveConcept.

www.ipreunion.com