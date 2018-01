Le Petit Stade de l'Est de Saint-Denis accueille ce vendredi 5 janvier deux représentations du spectacle mettant à l'honneur la légende maorie Vaiana. Adapté avec succès en dessin-animé, l'histoire arrive sur les planches dionysiennes.

L’équipe "Klbass Production" propose aux dionysiens un spectacle musical intitulé "Vaiana, la légende tahitienne". Venez découvrir dans la plus belle et la plus touchante des légendes tahitiennes, la merveilleuse histoire de Vaiana !

Le village et ses réserves naturelles sont menacés d’extinction : seule l’élue citée dans les légendes pourra sauver les villageois d’une fin certaine. Tout portait à croire que le sauveur serait un grand guerrier, mais non, c’est la fille du chef du village, qui a toujours eu soif d’aventures, qui entreprend un dangereux périple à travers la mer.

Elle fera la rencontre des nombreux dieux de l’histoire. Mais elle devra également faire face à des créatures féroces des mers et de la terre. Notre héroïne arrivera telle à sauver son peuple ?



Spectacle musical : Vaiana, la légende tahitienne

Vendredi 5 Janvier 2018 à 15h et 19h

Petit Stade de l’Est