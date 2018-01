Co-écrit par Brigitte Croisier, Geoffroy Géraud-Legros et Bernard Idelson, l'ouvrage "Paul Vergès en récits : Analyses croisées d'une vie politique" est sorti le 8 janvier en librairie. À partir du dernier entretien accordé par Paul Vergès avant sa disparition en novembre 2016, l'ouvrage ne se veut pas "un livre hommage" mais bien une réflexion sur 70 ans de politiques réunionnaises. Entretien avec les trois auteurs.

Un ouvrage collectif en guise d'hommage. Brigitte Croisier, agréegée de philosophie et auteure, entre autres, d'ouvrages d'entretients avec Paul Vergès dont elle a été la collaboratrice à La Région Réunion. Geoffroy Géraud-Legros, doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de La Réunion, éditorialiste, a étudié les régimes socialistes des pays d'Europe centrale où il a séjournée. Et Bernard Idelson, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de La Réunion, consacre ses travaux aux espaces publics médiatiques de l'océan Indien.



Voilà les trois co-auteurs de "Paul Vergès en récit(s) : Analyses croisées d'une vie politique", un ouvrage écrit à partir du dernier entretient du fondateur du Parti communiste réunionnais accordé en avril 2016 à un chercheur peu avant sa disparition. "On a eu l'idée de croiser, autour de cet entretien, des regards analytiques sur une vie politique sans vouloir rendre hommage particulier à l'auteur des propos principaux de ce livre, mais en ayant l'idée de réfléchir à 70 ans de politiques réunionnaises":



Entretien avec Bernard Idelson, ici à l’image, Brigitte Croisier et Geoffroy Géraud-Legros co-auteurs de l’ouvrage : "Paul Vergès en récit(s) : Analyses croisées d’une vie politique" pic.twitter.com/cpRTk6T3Lf — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 27 janvier 2018

Pour Brigitte Croisier, qui a bien connu l'ex-président de Région, il s'agissait pour elle dans cet ouvrage "de prendre une distance nécessaire". "L'idée était de savoir ce qu'il nous a apporté, ce qu'on peut en faire maintenant" selon l'ancienne enseignante en philosophie :



Brigitte Croisier, auteure d’ouvrages d’entretiens avec Paul Vergès dont elle a été la collaboratrice à la Région Reunion revient sur sa participation à ce livre collectif pic.twitter.com/Tp2MH4jKkt — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 27 janvier 2018

Geoffroy Géraud-Legros, nous raconte ce que les Réunionnais vont apprendre en lisant ce livre :



Alors, qu’est-ce que les Réunionnais vont apprendre dans cet ouvrage ? La réponse de Geoffroy Géraud-Legros pic.twitter.com/FeqnH1Lvrq — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 27 janvier 2018

"Paul Vergès en récit(s) : Analyses croisées d'une vie politique" est disponible aux éditions L'Harmattan depuis le 8 janvier en France métropolitaine et à La Réunion.





hf/www.ipreunion.com