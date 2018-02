Le théâtre Vladimir-Canter du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) lance sa nouvelle saison ce vendredi 23 février 2018 avec une soirée festive sous les étoiles entièrement gratuite organisée à Saint-Denis sur le campus du Moufia. Nous publions ci-après la présentation des différents événements prévus cette année. (Photo d'illustration)

Les vacances sont finies, et le Théâtre Vladimir-Canter fait sa rentrée. C’EST GRATUIT et une navette est mise à disposition des étudiants du Sud. Pour lancer sa nouvelle saison, le théâtre Canter vous a préparé une soirée festive sous les étoiles le vendredi 23 février 2018 à partir de 19H. Kaloune, la fée Nwar, Saodaj’ et son maloya nomade, et en n Ribongia en Dj set, vous invitent dans leur univers sonores.

PROGRAMMATION DU SEMESTRE :

Le 8 mars, Kénaelle se produira sur la scène du théâtre. Etudiante, artiste, elle représente parfaitement la jeune femme réunionnaise. Ses textes remplis d’espoir, de tolérance, et sa voix douce nous promettent une soirée inoubliable.

Le 15 mars, Canter accueillera E621 / E951 Addictive Snooze et ses invités dans le cadre de la journée internationale des droits du comsommateur. Addictive Snooze est une performance de (f)utilité publique, en duo voix/ guitare, à la mise en scène dépouillée. Un spectacle inédit mêlant musique, arts graphiques.

Le 22 mars, après l’avoir tant attendu, Dodo revient. Et oui, le conte de la compagnie Karanbolaz est de retour. En attendant Dodo c’est l’histoire d’un enfant différent qui se lie d’amitié avec un dodo. Un spectacle émouvant.

Jeudi 29 mars, enfin la sortie de la nouvelle création de Carton Mécanique. Faisant appel à différentes technologies, Guillaume Lung Tung nous entraine dans un univers clownesque avec ombres et hologrammes. Une superbe création à découvrir.

Le 5 avril, La Nuit des Virtouses fait escale sur le Campus du Moufia.

Le 7 avril, Jérôme Brabant et Maud Pizon nous restituent leur carnet de voyage dansé (A Taste of Ted) qui raconte cette traversée qu’ils ont entrepris aux Etats-Unis sur les traces de Ruth St Denis et Ted Shawn.

Le 12 avril, 4 circassiens de la compagnie Cirké Craké nous concoctent une recette réunissant différents ingrédients tout en souhaitant conserver la saveur de chacun. CRAC est un spectacle de cirque mais pas que... une cuisine actuelle, authentique et originale.

Le Jeudi 19 avril, Lysiane fait sa der des der de son one-women show à succés. Alors si vous souhaitez voir ou revoir son 5 Nuances de Grèn, c’est l’unique et dernière date.

Le 3 Mai. Pionnier du Breakdance réunionnais, Didier Boutiana est un grand espoir de la chorégraphie locale. Avec KANYAR, il ausculte la condition d’une jeunesse créole en marge à travers la figure majeure de notre imaginaire urbain.

Le 31 mai. Mounawar fera la bande son d’une BD.

Le 6 juin. En partenariat avec Le Séchoir et Les Théâtres Départementaux, Canter accueille la compagnie Sacékripa. "Vu" est un goûter d’un maniaque exacerbé.

Une saison riche, une saison qui verra également la création de navettes pour que les étudiants puissent venir au Théâtre Canter, une saison enfin de décentralisation.

Toutes les infos sur la page Facebook du Théâtre Vladimir Canter.