L'humoriste controversé Dieudonné sera de retour à La Réunion le dimanche 24 juin 2018. Il l'annonce lui-même dans une vidéo publiée sur YouTube. "Amis Réunionnais je vous aime" proclame-t-il dans clip qui totalisait plus de 176 000 vues ce lundi 26 février. Dieudonné présentera son spectacle "L'Emancipation". Dieudonné a donné cinq spectacles d'affilée à Saint-Denis le samedi 17 février

"La Réunion est un endroit extraordinaire peuplé par des femmes et des hommes extraordinaires de toutes les couleurs et toutes les religions" souligne l'humoriste dans un hommage appuyé à l'île.

Deux rendez-vous sont programmés le dimanche 24 juin. À 17 heures et à 19 heures dans une salle encore inconnue pour le moment. Pour y assister, il vous en coûtera 34 euros par ticket peut-on lire sur son site internet officiel.

Lire aussi - Dieudonné revient à La Réunion en juin

Comme cela est toujours le cas, les spectateurs recevront l’adresse de la salle où il se produira par SMS et par e-mail au plus tard quelques heures avant le début de la représentation. "Transcender les limites de l'humour, rire ensemble, en paix. Briser, le temps d'un spectacle au moins, nos chaînes mentales. N'ayez crainte les amis et émancipons-nous à travers le rire" est-il écrit dans la présentation de "L’Émancipation".

Lire aussi : Plongée dans la "Dieudosphère" - À la rencontre des fans réunionnais de Dieudonné

www.ipreunion.com