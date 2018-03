Publié il y a 5 heures / Actualisé le Jeudi 01 Mars à 16H10

Le Bisik à Saint-Benoît accueille l'agriconteur Beurty Dubar et "tous ceux qui le voudront bien" ce samedi 10 mars à partir de 20 heures dans le cadre d'une scène ouverte. "Vous avez quelque chose à dire, à déclamer, à crier ? avec votre seule voix ou avec une guitare ? Venez le faire devant le public curieux et bienveillant" invite le Bisik en précisant que c'est "l'occasion pour tous de s'essayer à la scène. Chanteurs, poètes, humoristes ou simples rêveurs peuvent ainsi tenter de séduire un public curieux... Seul leitmotiv : le partage et la rencontre !"

