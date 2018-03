Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'association Cinékour organise le festival national du court-métrage à La Réunion. Jusqu'au 24 mars, le public est invité à découvrir la créativité des jeunes cinéastes réunionnais. Pour Elsa Dahmani, cinéaste et organisatrice de l'éévénement, l'objectif est de sensibiliser les Réunionnais au cinéma et de dire aux jeunes qu'avec le court-métrage "on peut raconter des choses et que leur quotidien c'est déjà une aventure". Les projections sont libres d'accès et gratuites à la Cité des arts mais aussi dans les salles de Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Pierre et Saint-Leu.

