Dans son livre "Un bain de forêt" paru le 14 mars dernier aux éditions Hachette, Eric Brisbare raconte comment les forêts réunionnaises lui ont donné l'envie de démocratiser la sylvothérapie, qui consiste à améliorer son bien-être en connexion avec un arbre. Nous publions ci-après le communiqué de présentation du bouquin.



Chaque page est une réelle bouffée d'air frais ! C'est, d'ailleurs, un peu l'objectif d'Eric Brisbare qui, à travers son livre "Un bain de forêt", souhaite démocratiser, voire faire découvrir la sylvothérapie à ses lecteurs. Cette pratique thérapeutique préventive et immersive du Japon, qui se traduit littéralement par un bain de forêt, permet de se ressourcer auprès des arbres. L'auteur, qui a parcouru les plus belles forêts du monde, nous confie que c'est lors d'une randonnée à La Réunion qu'il a eu le déclic pour devenir accompagnateur en montagne.



Et depuis, il vit sa passion intensément dans sa France natale. Se déconnecter de la frénésie du quotidien pour mieux se connecter avec la nature est une source inépuisable de bienfaits. C'est ce que vient démontrer le livre "Un bain de forêt", écrit par Eric Brisbare et publié par Hachette, qui est disponible en librairie et en ligne depuis ce mercredi 14 mars. Dans cet ouvrage, l'auteur partage son expertise, mais aussi ses nombreuses expériences acquises dans les forêts et montages du monde, sur la sylvothérapie. Cette thérapie préventive et immersive consiste à puiser l'énergie provenant de la nature et, particulièrement, des arbres pour améliorer son bien-être.



- Formation en sylvothérapie -



"Cela fait bientôt 36 ans que j'explore l'écrin de beauté et de nature qu'est le monde. J'ai parcouru des sommets mythiques et des vallées perdues, en passant par des forêts primaires, et c'est l'île de la Réunion, paradis des randonnées, qui a suscité en moi l'envie de devenir accompagnateur en montagne. C'était en 2009. J'avais traversé l'île intense à pied, de la plaine des Chicots à la réserve naturelle de la Roche écrite, en passant par la forêt primaire de la plaine d'Affouches. Achever mon périple au sommet du piton des Neiges en admirant le lever du soleil a été une claque tant visuelle qu'émotionnelle", nous confie l'auteur.



En 2011, il entame alors une formation d'alpinisme-accompagnateur à l'École nationale des sports de montagne. Il enchaîne, par la suite, avec une formation en sylvothérapie. "Dans un monde où tout va vite, où le stress renforce son statut de mal du siècle, il devient impératif, voire vital, de se poser et de se reconnecter avec la nature pour reprendre des forces. Et c'est dans cette optique que le groupe d'édition Hachette m'a approché pour dévoiler, à travers "Un bain de forêt", les secrets bienfaisants des arbres pour notre santé. L'écrire a été une thérapie en soi et je suis heureux de pouvoir partager mes aventures au cœur de la nature avec les lecteurs", conclut Eric Brisbare.

www.ipreunion.com