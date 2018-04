La ville de Saint-Benoît accueille le festival du film de l'éducation "les Echos" en partenariat avec Céméa Réunion. Le festival se tiendra le mercredi 04 avril à partir de 9h au Cinéma Cristal de Saint-Benoît. L'entrée est libre et gratuite. Ci-dessous le programme :

1- Je te suis (I follow you) de Jonatan Etzler

Fiction -Suède-3 min-

Anna heurte malencontreusement Jesper dans le train bondé du matin. Elle ne l’a jamais vu auparavant, mais il s’avère que lui sait tout sur elle. Un court métrage sur le danger des médias sociaux et de la surveillance dans la société postmoderne.



2- Grain de poussière de Léopold Kraus -

Fiction- France, 19 min

Après le film brésilien Mon ami Nietzsche programmé à Évreux en 2014, Nietzsche est de retour cette fois à Paris. Le Gai Savoir sert de guide à un adolescent un peu lymphatique. À ses côtés, le maître lui prodigue des leçons de vie. Il lui apprend à avoir confiance en lui, à aimer la vie ...Beaucoup d’humour, d’amour et de vie dans ce joli conte philosophique.



3- Enfants du terril de Frédéric Brunnquel et Anne Gintzurger – Documentaire- France, 51 min

La vie de Loïc, 15 ans et de son petit frère Théo n’est pas drôle dans cet ancien quartier ouvrier de Lens. Pour leur maman aussi, plus habituée à la galère qu’au bonheur quotidien. Loïc s’échappe un peu quand il grimpe au sommet du terril : " Quand je monte, je ne pense à rien. Tout le poids que j’ai sur le cœur, c’est comme s’il partait dans le vent, avec la vue. " Son décrochage scolaire et les harcèlements dont il est victime font de sa vie un enchaînement de moments de souffrances qu’allège la complicité malicieuse de Théo.