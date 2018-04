Le salon de la radio et de la convergence numérique de l'Océan Indien s'est déroulé au Domaine de la piscine à Saint-Denis ce mercredi 4 avril 2018. Pour l'occasion, des invités spéciaux se sont pliés à l'exercice des questions réponses. Les trois compères de la chaîne Youtube Lolywood, Manu, Ugo et Choppa, ont particulièrement été plébiscités par les adolescents venus en renfort voir leurs idoles 2.0 en chair et en os. Les youtubeurs aux deux millions de fans ont répondu à toutes les questions et livré leur vision de la consommation des médias par les jeunes générations.

La conférence s’intitulait "la consommation des médias des générations Y et Z". Nés entre les années 1980 et 2010, les individus de ces générations sont les plus concernés par la transformation numérique. Selon Daniel Ollivier, auteur du livre "Manage-ment de la génération Y et Z", ils sont les grands consommateurs de l’innovation. La génération Z se démarque par sa consommation "sélective" d’internet et un attrait particulier pour la création de ses propres contenus vidéos sur le web.

Ces youtubeurs couronnés de succès issus du marketing ont livré leur vision de la consommation des médias et illustré les tendances de consommation des jeunes générations.Ugo, Manu et Choppa, trois potes d’Université, devenus en quelques années des stars de Youtube. Leur chaîne "Lolywood" compte plus de deux millions de fans et leurs vidéos ont été vues plus de 400 millions de fois.

Une foule d’adolescents et de jeunes adultes sont venus spécialement pour les rencontrer au salon de la radio et de la convergence numérique. Phénomène sur Youtube, leur nom a une histoire. Ugo raconte comment ce nom "Lolywood " lui est venu.

Pour les trois amis, le succès a mis plusieurs années à venir, c’est la persévérance qui a fini par faire décoller leur chaîne Youtube. Aujourd’hui, cinq ans après leurs débuts, ils vivent de leur passion.

Ugo, Manu et Choppa ont livré la recette du succès à ceux qui veulent percer sur Youtube.

Après plusieurs jours passés sur l’île, les jeunes youtubeurs qui ne manquent pas d’inspiration pour leurs sketches auraient-ils eu l’inspiration durant leurs aventures sur l’île intense ? La réponse en vidéo.

Surfant sur la vague du succès, les youtubeurs ont publié un livre " La bible de l’Homme " qui se vendait comme des petits pains à la sortie de la conférence. Une foule d’adolescents faisait la queue pour une dédicace.

www.ipreunion.com