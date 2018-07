Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Vendredi 06 Juillet à 17H43

Comment faire connaître et propulser les artistes locaux ? Ce n'est pas "adopte un mec", un site web de rencontre, mais d'"adopte un artiste" dont on parle. Un jeune Réunionnais a eu l'idée de créer une plateforme qui permet aux internautes de découvrir et de soutenir les artistes réunionnais. Cette plateforme s'appelle "Adopte un artiste" et son créateur Rudy Bonte participe au concours des entreprises innovantes 2018 organisé par la Technopole de La Réunion. Il a inventé le "réseau social d'art" péi.

