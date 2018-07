Du 13 au 23 juillet, l'opération Un livre, un transat, organisée conjointement par l'association La Réunion des livres, la région Réunion, la Dal Océan Indien avec le concours des communes participantes et de la CIREST, proposera une bibliothèque nomade de 1500 livres sur le thème de la nature. Des ateliers pour la jeunesse, gratuits, seront également au programme, avec le concours d'auteurs et d'illustrateurs.

Redonner à la lecture ses lettres de noblesse et ainsi lutter contre l’illettrisme, encourager le grand public et la jeunesse à respecter l’environnement, développer la créativité chez les jeunes lecteurs, tels sont quelques-uns des enjeux relevés par l’opération Un livre, Un transat qui ouvre sur l’île son quatrième tome. Trois communes accueillent cette année l’opération : Saint Philippe, Saint Paul et Saint Benoit. Outre l’occasion d’emprunter des livres pour les savourer aux abords de la bibliothèque nomade, les jeunes lecteurs auront l’occasion de participer à des ateliers créatifs, d’écriture d’histoires mais aussi de création de personnages au moyen d’outils que propose Dame Nature, entre le 13 et le 23 juillet. Une conteuse, Sabine Deglise, lira aussi à trois reprises (le 15, le 19 et le 22 juillet à 16h) un conte magique, " L’extraordinaire voyage de la graine de Tamarins des Hauts ", qui emmènera l’auditeur à travers les océans des plages de Hawaï jusqu’à notre île.

Demandez le programme !

Les ateliers d’écriture (à partir de 8 ans)

Vendredi 13 juillet - Saint-Philippe, Cap Méchant, avec Stéphanie Buttard

10h à 11h - Réinventer le paysage

Et si on métamorphosait un paysage bien connu de La Réunion ? Au fil du temps, de la météo, d'un évènement, d'une action humaine, les paysages changent… "L'effet papillon" au bout du crayon !

11h à 12h – Paysage réel, paysage émotionnel

Les paysages nous inspirent des émotions, à moins que nos émotions nous fassent voir les paysages de différentes façons… Un atelier sur le rapport sensible que nous entretenons avec notre environnement.

Jeudi 19 juillet - Plage de La Saline Les Bains, avec Edith Gignoux

10h à 11h - Une valise pleine de nature !

Un atelier pour écrire et décrire tout ce que l'on aimerait emporter avec soi en puisant dans

les trésors de la nature réunionnaise. Une exploration sur les cinq sens et l’imaginaire.

11h à 12h - Fable réunionnaise

A l'occasion du 350ème anniversaire de la première parution des Fables de La Fontaine, un atelier pour mettre en scène quelques représentants de la faune réunionnaise. Entre poésie et grincements de dents !

Lundi 23 juillet - Saint-Benoit, Rivière des Roches, avec Mickaël Rivière

10h à 11h - Les petits mots de la nature

Observer et décrire, explorer les détails, les imaginer, jouer avec le vocabulaire de la nature et créer un récit sur la faune, la flore et les paysages de La Réunion.

11h à 12h - Les aventures de Bibi le bichique

Les jeunes seront invités à écrire les aventures de Bibi le bichique, qui décide de quitter le vaste océan pour explorer la Rivière des Roches et ses paysages…

Des ateliers de création, des contes et des jeux

Les monstres de la nature, avec David D’Eurveilher

Crée ton monstre en mixant des animaux de La Réunion et imagine sa légende…

Quand ? Le 14 (matin) au Cap Méchant et le 22 (après-midi) aux berges de la Rivière des Roches.

Les bébètes péi, avec Nadia Charles

Dessine ta bébète péi préférée façon BD au crayon et au pastel !

Quand ? Le 14 (après-midi) à Cap Méchant, le 17 (matin) à La Saline, le 21 (après-midi) aux Berges des Roches.

Bonhommes Land art, avec Solen Coeffic

Cherche et trouve dans la nature de quoi créer le personnage de ton histoire…

Quand ? Le 15 (après-midi) à Cap Méchant, le 18 (matin) à La Saline, le 21 (après-midi) aux Berges de la Rivière des Roches.

Jeu des espèces menacées, avec Babook-Fabrice Urbatro

Joue et découvre l’envie de préserver ton environnement.

Quand ? Le 13 (matin) à Cap Méchant, le 18 (après-midi) à La Saline, le 23 (après-midi) aux Berges de la Rivière des Roches.

Cache-cache nature magique, avec Bruno Dufestinn

Collecte dans la nature de quoi créer ton insecte imaginaire…

Quand ? Le 17 à La Saline et le 21 aux Berges de la Rivière des Roches.

Nature fantastique, avec Miniplume des Editions La plume et le parchemin.

Imagine et crée des personnages pour un nouveau monde fantastique…

Quand ? Le 15 (matin) à Cap Méchant.

Les jardins imaginaires, de Julie Bernard

Réalise un petit livre illustré sur la thématique des jardins imaginés, secrets, de demain, marins, rares ou oubliés. Un joli thème pour t’initier à l'illustration en abordant le sens des images, le dessin, la peinture et l’écriture.

Quand ? Le 19 (après-midi) à La Saline.

Contes et sirandanes, de Shanel Huet

Ouvre bien tes oreilles. Ecoute les contes incroyables de notre île et joue à deviner… Quand ? Le 22 (matin) aux Berges de la Rivière des Roches.

Plus d’infos sur www.la-reunion-des-livres.re