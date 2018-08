Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Tous les soirs à partir du jeudi 27 septembre 2018, La Réunion sera dans "Scènes de ménage" sur M6. La série accueille en effet Leslie et Léo, un nouveau couple interprété par Claire Chust et le Réunionnais Vinnie Dargaud. Le jeune homme a notamment fait partie en 2011 du casting du téléfilm "Un autre monde" et il a joué en 2016 dans la série "Commissariat Central", "où il fait des merveilles dans la peau de Yohann Berthomier" indique gala.fr

