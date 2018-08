Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Sur les bancs de la fac, au début des années 2010, Yvan Soudy pense déjà à ce que sera son manga Redskin. Entre 2013 et 2014, Staark se lance alors sur mangadraft, un fanzine (magazine de fan) sur internet. " Le fanzinat, explique-t-il, c'était une façon pour moi de me faire repérer par les maisons d'édition. " Et ça n'a pas manqué, il a été contacté par la plateforme professionnelle norigami.

