Administratrice civile hors classe, Christine Richet est nommée directrice des affaires culturelles de La Réunion, indique la préfecture ce vendredi 31 août 2018. Elle succède ainsi à Marc Nouschi et prendra ses fonctions le 3 septembre 2018. Depuis 2016, Christine Richet, était directrice-adjointe chargée du patrimoine à la direction régionale des affaires culturelles du Grand-Est après avoir occupé le poste de DRAC de Champagne-Ardenne (2014-2016) et d'administratrice générale de l'Établissement public du château de Fontainebleau (2010-2014).

Historienne et archéologue de formation, elle a débuté dans le secteur privé auprès de la revue Archéologia puis a rejoint le ministère de la Culture en 1986. Elle y participe à la création des Éditions du Patrimoine au Centre des monuments nationaux dont elle est devient responsable-adjointe de 1997 à 2002.

Adjointe au chef de la mission de la recherche et de la technologie de la direction de l’administration générale du ministère de la culture (2002 à 2004) puis secrétaire générale adjointe de la délégation au développement et aux affaires internationales (2004 à 2005) elle occupe les fonctions de secrétaire générale (2006-2009) de deux des quatre programmes budgétaires du ministère de la culture consacrés pour l’un à l’enseignement supérieur, à l’éducation artistique et culturelle, aux mesures de démocratisation culturelle et à l’action internationale, et, pour l’autre, à la recherche et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

Elle a été parallèlement chef de projet de (2008-2009) pour assurer la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie au sein d’un nouvel établissement, Universciences.