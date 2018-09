C'est le top départ de la 35ème édition des Journées européenne du patrimoine, placée sous le thème de "L'art du partage". A La Réunion pendant ces deux jours, les 15 et 16 septembre, ce sont 281 manifestations qui seront organisées sur 111 sites, ouvertes à tous et à toutes.

Petit rappel historique avant de commencer Les première journées du patrimoine ont été lancées en 1984 par le ministère de la Culture française, à l’initiative du ministre Jack Lang. Sous le nom de "Journée portes ouvertes dans les monuments historiques". La manifestation connaît un succès immédiat, si bien que de nombreux pays limitrophes mettent à lors tour en place un événement similaire, à la même période de l’année, le 3ème dimanche de septembre. En 1991, le Conseil de l’Europe institut officiellement les Journées européennes du patrimoine, associant ainsi l’Union européenne.

Aujourd’hui, près de 50 pays européens participent, dont 28 Etats membre de l’UE. Cette manifestation constitue un moment privilégié, permettant à tous et à toutes de visiter leur patrimoine national, notamment des bâtiments qui sont habituellement fermés au public ou peu fréquentés par lui. L’édition de cette année est toute particulière puisque 2018 a été déclarée "Année européenne du patrimoine culturel."

A La Réunion, 111 sites accueilleront 281 manifestations, c’est un peu plus que l’année dernière (107 sites et 220 animations).

Les animations à ne pas rater

Sainte-Rose - La Roseraye

Visite guidée d’un site archéologique d’une ancienne sucrerie du XIXe siècle, (en cours de fouille)

Découverte d'un chantier de fouilles archéologiques en cours, sur un site d'une

ancienne sucrerie familiale. Vous serez accueillis sur la propriété familiale par les propriétaires et les bénévoles.

Le site archéologique en cours de fouille vous sera présenté.

Vous pourrez également flâner dans la propriété à la découverte de quelques arbres remarquables.

Samedi 15 : 14h-17h

Dimanche 16 : 14h-17h



Plaine-de-Palmistes – Domaine des Tourelles

Plusieurs ateliers artisanaux d’1h à 2h30, proposés toute la journée du dimanche 16, de 9h à 17h. Les participants peuvent choisir entre 1 et 4 ateliers avec : modelage, peinture sur céramique, bijoux, cuisine, tressage de fibre végétal, verrerie, floral, fonderie, rénovation. 2€ par atelier. Plus d’informations : 0262514759 ; contact@tourelles.re

Saint-Joseph - Le Labyrinthe En-Champ-Thé

Visite commentée ou libre d'une ancienne plantation de thé créée dans les années 1950. Le labyrinthe est construit dans une forêt de théiers dont une partie est aménagée pour la cueillette et où les théiers peuvent atteindre 8 à 12 m de hauteur. On y découvre également des champs de géranium odorant. Découverte du thé, de l'arbre à la tasse, son histoire, sa fabrication et sa dégustation. Plus d’informations : www.enchampthe.com ou au 0692601888

Samedi 15 de 09h00 à 10h30

Saint-Pierre

Terre Rouge : Sur les traces d'Héva et Anchaing

Balades créatives : visite contée de manière insolite du côté de Terre Rouge. Prêtez bien l’oreille, peut-être aurez-vous la chance de passer de l’autre côté du miroir et de pouvoir découvrir l’histoire d’amour mythique d’Héva et d’Anchaing.

Uniquement sur réservation : 0262 96 29 10

Dimanche 16 de 09h00 à 11h00

Circuit des villas créoles de Saint-Pierre

Visite guidée en ville entre les jardins de la maison Orré et la maison Vasseur en passant par les maisons Adam de Villiers, Frappier de Montbenoit, Bassoul et Motais de Narbonne. Au programme, découverte historique, lecture de façades, et caractéristiques de l’architecture des maisons créoles du 18e et du 19e siècle.

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture.

Samedi 15 à 9h et à 15h Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 - Places limitées (2 groupes à 9h et 2 groupes à 15h)

Entre-deux – Voitures lontan

Accueil autour d'un riz chauffé et café, de 07h30 à 09h30.

Suivi d'une présentation de voitures lontan avec le Club des Véhicules Anciens du Sud.

En partenariat avec la radio Entre-Deux FM, cette journée se déroulera avec en fond musical des chansons lontan.

Dimanche 16 de 09h00 à 16h00

Saint-Louis - Maison des Arts décoratifs de l’Océan Indien (MADOI)

Visite guidée du Domaine Maison-Rouge : Au travers de cette visite guidée, vous découvrirez son histoire, son évolution, son centre économique, sa maison de maître et ses dépendances. Visite guidée de 45 minutes. Groupe limité à 25 personnes. Réservation possible par téléphone 0262 91 24 30 et sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.

Samedi 15 : Horaires des visites : 10h-11h-15h-16h.

Saint-Leu

Musée du sel

Site exceptionnel classé au titre de la loi de 1930, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l'on récolte du sel dans l'île. Le musée du sel est installé dans l'ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d'évaporation de l'eau de mer. Ateliers de dessins " Lueurs apaisées " d'après le poème " Souvenir " de Leconte de Lisle. Samedi 15 de 09h00 à 17h00 - 02 62 34 67 00.

Saint-Paul – Jardin de la mairie de Saint-Paul

Visite guidée - L'esclavage à travers les monuments commémoratifs

De nombreux monuments commémorant l'esclavage et son abolition jalonnent le centre-ville de Saint-Paul. Au gré de votre déambulation, le guide-conférencier vous présentera ses œuvres artistiques et l'histoire qu'elles rappellent. Gratuit, sur inscription (02.62.34.49.20)

Samedi 15 de 16h00 à 17h00. Plus d’informations sur le site de la mairie de Saint-Paul.

Saint-Gilles-les-Hauts

Balade dans bois Villèle

L’association Ti Bwa vous accueille avec un gouté créole à 8h00 avant de vous emmener en balade dans le bois Villèle. Découverte du moulin Kader, de la station de pompage et des canaux avant de revenir pour 12h00. Vous dégusterez alors un repas créole.

Le Samedi 15 Septembre 2018 de 08h00 à 13h00 (06.92.17.42.18)

Le Port - Eglise Jeanne d'Arc

Balade-photo " L’inventaire des arbres remarquables de La Réunion "

Cette balade urbaine vous propose de faire la rencontre d’arbres de la ville du Port. Vous profiterez entre autres des conseils d’un photographe professionnel sur la prise de photo de ces merveilleux végétaux ".

Balade commentée par Clément Aquilina paysagiste au CAUE et animateur de l’inventaire. Intervention de Julien Azam, photographe.

Samedi 15 de 09h00 à 11h00. Sur réservation. Places limitées : 20 personnes (les personnes doivent apporter leur appareils photos). Réservation : courrier@caue974.com

La Possession – Chemin des Anglais

Circuit de randonnée pédestre, ludique, interactive et culturelle sur le Chemin des anglais et La Grande Chaloupe, via le jeu numérique Baludik, outil événementiel de développement touristique. L’application sera téléchargeable sur smartphone.

Découvrez ou redécouvrez de manière ludique et interactive les secrets du chemin qui vous entoure à travers ce jeu de piste accessible pour toute la famille et proposé par les experts de ce territoire.

Comment ça marche ? Une fois la balade débutée, aidez-vous des indices pour retrouver les lieux à rejoindre : réalité augmentée, indices photo, devinettes, distance à parcourir, direction à vol d’oiseau...

Pour en savoir plus sur "baludik" vous pouvez vous rendre sur baludik.fr

Samedi 15 Septembre 2018 de 08h30 à 16h00, Gratuit, place illimité, matériel à prévoir obligatoirement : smartphone. A prévoir chapeaux, basket, eaux.

Saint-Denis

La ville de Saint-Denis s’investit énormément cette année, en proposant des animations dans 11 quartier contre neuf l’année dernière.

Plus d’information sur le site de la Mairie de Saint-Denis.

Musée Léon Dierx : Atelier dessin

Construit par les architectes Jean Hébrard et Pierre Abadie sur le site d’une ancienne maison coloniale du 19e siècle, le musée Léon Dierx a été reconstruit à l’identique. Il expose des collections de peintures représentatives des courants artistiques du 19e siècle et des premières années du 20e siècle.

Atelier, dessin d’un paysage exquis : Sur le principe du jeu "Cadavre exquis", durant 4 heures, 6 personnes (10 ans et plus) maîtrisant le dessin, interviendront alternativement.

Samedi 15 de 10h30 à 16h00.

Maison Carrère : Peignons tous ensemble une fresque pour la Maison Carrère !

" A vos pinceaux, prêt, partez ! Comme vous le savez, cette année l'édition des Journées Européennes du Patrimoine porte sur "L'Art du Partage". Nous avons prévu un atelier qui saura vous plaire, mais pour cela nous avons besoin de votre soutien et nous faisons appel à vos talents d'artiste ! Nous peindrons ensemble une fresque, qui sera affichée tout le weekend à la Maison Carrère. "

Samedi 15 de 11h00 à 12h00

P arc de la DAAF : Restauratrice d’art

Découverte de ce métier d’art en présence de l’artisan, démonstration et présentation du savoir-faire

Samedi 15 de 09h00 à 18h00

La Vallée Heureuse : Visite guidée

La propriétaire des lieux propose de découvrir à travers des allées moussues de camélias, thés, azalées et hortensias, quelques arbres remarquables, diverses espèces de bambous et quelques arbres fruitiers rares.

Découverte d’un vestige de forêt primaire de moyenne altitude et ses efforts de reboisement par des espèces endémiques. A mi-parcours, un thé sera offert aux visiteurs. Des plantes et quelques objets faits maison sont proposés à la vente en fin de visite.

Dimanche 16 2018 de 09h00 à 14h00

Immeuble Rex – Chaudron : Cinéma Rex

Zistoirs et films du quartiers ; Exposition de la collecte de la mémoire

Samedi 15 2018 de 09h00 à 16h00

Sainte-Suzanne – Phare de Bel-Air

Construit en 1845, il est le premier phare de La Réunion, mis en service le 15 octobre de l’année suivante. Le phare de Bel-Air est donc unique dans l’île. Classé au titre des monuments historiques le 5 septembre 2012, le phare abrite aujourd’hui des expositions temporaires d’artistes locaux et des animations organisées par l’office du tourisme intercommunal nord.

Rencontre d'exposants avec l'association Metiss Artlyne : L'Association Metiss Artlyne de Sainte-Suzanne vous donne rendez-vous le dimanche 16 Septembre au Phare de Sainte-Suzanne afin de rencontrer divers exposants (Sculptures sur savon, Bijoux artisanaux, Légumes bio, Vacoas etc.).

Dimanche 16 de 09h00 à 17h00

Retrouvez tout le programme sur le site du ministère.

