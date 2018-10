Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile dans les Alpilles (sud de la France), ont annoncé à l'AFP ses attachées de presse.. L'interprète de "La Mamma", de" Je me voyais déjà", "un homo comme il dise" était âgé de de 94 ans. Le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute. Plus d'information à venir

