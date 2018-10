Serge Teyssot-gay (Zone Libre, Noir Désir), Marc Nammour (La Canaille) et Cyril Bilbeaud (Zone Libre, Versari) proposent une lecture-concert composée d'extraits de textes d'Aimé Césaire. Une interprétation contemporaine de l'oeuvre phare du poète antillais "Cahier d'un retour au pays natal". Cette mise en scène de textes forts sera accompagnée par le talent des musiciens qui improviseront tout au long de la représentation. "Debout les cordages" a déjà été joué une trentaine de fois et le succès est toujours au rendez-vous. Retrouvez quatre représentations aux quatre coins de l'île du 4 au 7 octobre.

Ce spectacle a été créé en 2013 suite à la demande du festival littéraire "Le goût des autres" du Havre, de mettre en scène et en musique la toute première œuvre poétique du père de la négritude. Plus de 30 représentations plus tard au quatre coins de la France, le trio composé de Serge Teyssot-gay (Interzone, Zone Libre, Noir désir), Marc Nammour (La Canaille) et de Cyril Bilbeaud (Versari, Tue-Loup, Zone Libre) se retrouvent enfin à la Réunion pour une première devant un public ultra-marin.

D'origine martiniquaise, Aimé Césaire est le fondateur du mouvement littéraire de la négritude. Il est une figure majeure de la vie intellectuelle française d'après-guerre. Son œuvre "Cahier d'un retour au pays natal" est parue en 1939 est considérée comme l'un des points de départ de la négritude. Ce concept n'est pas l'exclusion de l'autre, mais, précisa le poète "une prise de conscience de la différence" et "conquête d'une nouvelle et plus large fraternité" Il poursuivra toute sa vie la dénonciation du racisme et du colonialisme.

Les extraits de textes sont choisis par Marc Nammour et fait l'objet d'une improvisation de ses comparses musiciens Serge et Cyril. Le but assumé est de faire de cette lecture une oeuvre volcanique et faire vivre la force du texte avec un "jaillissement" musical. Des textes qui raisonneront particulièrement dans les salles de La Réunion, premier territoire des Outre-mer à accueillir le trio. Sans aucun doute les 3 camarades donneront une prestation unique à chaque représentation. Marc Nammour rajoute "4 concerts mais 4 représentations différentes".

Même si un disque est sorti l'année dernière, l'essence même de ce projet réside dans la scène et l'improvisation autour des textes. Une sortie tardive au regard du succès de "Debout dans les cordages" que Serge explique : "Nous avons voulu le faire dans les règles, il fallait l'accord des héritiers d'Aimé Césaire". Il rajoute aussi qu'ils ont tout de suite approuvé le projet. Le trio espère donc une prise de conscience, notamment sur un territoire ayant vécu une histoire coloniale riche et attendent donc un accueil très chaleureux de la part des Réunionnais.

Debout les cordages - Extraits du "Cahier d'un retour au pays natal" d'Aimé Césaire

Le jeudi 4 octobre à 14h au Théâtre Luc Donat au Tampon

Le vendredi 5 octobre à 20h au Théâtre du Grand Marché de Saint-Denis

Le samedi 6 octobre à 18h à la médiathèque Antoine Roussin de Saint-Benoît

Le dimanche 7 octobre à 18h30 au Théâtre sous les arbres au Port

jb/www.ipreunion.com