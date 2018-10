Sonia Rolland (Miss France 2000), Firmine Richard (comédienne) ou encore France Zobda (actrice et productrice) sont invités par les Femmes Précieuses à la Réunion. Au programme la projection du film "Femme du Rwanda" de Sonia Rolland et une dédicace du livre "Noire n'est pas mon métier" dans une enseigne culturelle de l'île.

Les trophées des Femmes Précieuses continuent leur bout de chemin à la Réunion. Après 2 éditions, la manifestation reste active et invite 3 invitées exceptionnelles. Notre Miss France 2000 Sonia Rolland, la comédienne guadeloupéenne Firmine Richard et la productrice et actrice martiniquaise France Zobda seront sur l'île du 10 au 11 octobre pour des rencontres avec le public et une séance de dédicace dans une chaine de magasins culturels.

"Noire n'est pas mon métier" est venue de l'idée de la comédienne Aïssa Maïga de compiler les témoignages de ces actrices d'aujourd'hui qui ont été confrontées au racisme et à la discrimination dans le cinéma français. Seize actrices noires et métisses ont donc compilé les remarques, phrases, blagues douteuses ou propos carrément racistes entendu tout au long de leur carrière. Cet ouvrage collectif est une prise de parole choc pour dénoncer les comportements et clichés sur la représentation des femmes de couleurs dans l'industrie cinématographique française. En plus des trois invitées présentes, ce livre a été signé par : Shirley Souagnon, Rachel Khan, Maimouna Gueye, Nadège Beausson-Diagne, Mata Gabin, Eye Haidara, Aïssa Maïga, Sara Martins, Marie-Philomène Nga, Sabine Pakora, Magaajya Silberfeld, Assa Sylla et Karidja Touré.

Les trois invitées dédicaceront l'ouvrage "Noire n'est pas mon métier" le mercredi 10 octobre à la FNAC du centre commercial Grand Large à Saint-Pierre à 16h et le jeudi 11 octobre à la FNAC de Sainte-Marie à 16h. La manifestation continuera ensuite à Cambai pour la projection du film "Femme du Rwanda". Ce documentaire a été réalisé par Sonia Rolland qui raconte comment les femmes de ce pays ont participé à la reconstruction du pays après le génocide de 1994.

