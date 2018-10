Le Petit Futé publie le premier guide bilingue du spiritourisme qui présente plus de 100 sites de production ouverts au public en France. La Fédération Française des Spiritueux oeuvre depuis plusieurs au développement du spiroutisme et soutient la publication de cet ouvrage. Ce guide met en avant deux établissements qui accueillent le public à la Réunion : la distillerie de Savanna à Saint-André et la saga du rhum à Saint-Pierre.

Aujourd'hui le tourisme se remet en question et de plus en plus de concept apparaissent afin de satisfaire les besoins et envie de chaque touriste. Le spiroutisme permet la découverte du patrimoine régional en proposant une expérience unique. Rencontrer des producteurs, connaître les spécialités issues des matières premières régionales et observer les savoir-faire. Ce tourisme autour des spiritueux rassemble 1,6 millions de visiteurs par an. En vacances en métropole, ou dans les régions d'Outre-Mer, français ou étrangers, le spiroutisme s'adresse à tous.

Le Guide du Spiroutisme, explique région par région, en français et en anglais, le savoir-faire des producteurs, le poids économique, les labels de qualité mais également l'histoire et l'élaboration des spiritueux. Il présente également les sites de la distillerie de Savanna de Saint-André et la Saga du rhum à Saint-Pierre. Comme certains réunionnais vous diront, ces établissements accueillent le public en proposant des visites. Le public s'informe en apprenant sur les récoltes, la distillation, la macération, le vieillissement et la mise en bouteille. Une manière ludique et vivante de présenter un savoir-faire local reconnu au niveau international.

Pour partir à la découverte de cet univers fabuleux, "Le Guide du Spiroutisme", 240 pages en français et en anglais, présente 100 sites de production ouverts au public en France métropolitaine et d'Outre-Mer. Lors de l'achat du guide une version digitale vous sera offerte afin de profiter de cet ouvrage sur vos mobiles et tablettes.

jb/www.ipreunion.com