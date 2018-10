Le vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018, le Bisik à Saint-Benoît accueille la deuxième édition du festival de rock de l'Est de La Réunion ! Avec l'association ARC Studio, le café culturel de Saint-Benoît reçoit plus de 10 des meilleurs groupes rock de l'île, une légende : Alain Mastane et un duo canadien : Steve et Ginie Jackson. Le rendez-vous est organisé sur deux jours et sur trois scènes

Électro rock, Post Psyché Rock, Stoner Rock, Rock Grunge, Reggae dub fusion, Art punk, Indie Rock, metal… Tous les genres ou presque de ce style en perpétuel mouvement seront représentés pour tous les amateurs de riffs et de rythmes et pour tous les âges.

À l’origine de ce projet : Jonathan Astudillo Ramirez (Arc Studio et Rocuar Palace) et Freddy Leveneur (608ZZ), deux musiciens passionnés à qui l’on doit, entre autres, le Festival des Bénitiers et le Ti Kabane Music Festival qui ont marqué les mémoires de tous les rockers de l’île et qui ont aujourd’hui malheureusement disparus…

Après une rencontre rock’n roll avec nos deux artistes, Jean-François Cadet, directeur du Bisik, propose en 2017 de ressusciter ce rendez-vous acidulé du rock " indé " " Péi " au sein du Café éclectique et électrique de Saint-Benoît. Rapidement les choses s’organisent et en marge des festivals institutionnels, le Art Rock and co Festival commence à prendre forme au mois de juillet l’année dernière.

En parallèle des concerts et pour rester dans le ton de la première édition, le Art Rock and co Festival proposera des stands d’expositions et des démonstrations durant toute la journée : BD, (faux) tatouages, instruments de musiques, gravure sur métal… et bien sûr une offre de restauration rock’n roll

Le programme

Vendredi 12 octobre : ouverture du festival à 19h30 - 20h30 : Redwood / 22h00 : Burning Doll

Samedi 13 octobre

14h30 : Cajun Tang

15h30 : Darwin is a Monkey

16h30 : The Uncool

18h00 : BoodooFighter

19h00 : Steve & Ginie Jackson

20h15 : Alain Mastane

21h30 : Thee Orlando’s

22h45 : Tukatukas

00h00 : Golgot VR

• Entrée 6€ le vendredi d’inauguration à partir de 20h ou le samedi de midi à minuit

• Pass 2 jours : Soirée d’inauguration du vendredi soir et samedi de midi à minuit : 10€

• Pack T-Shirt (Pass 2 jours + 1 T-Shirt du Festival)

Buvette et restauration sur place